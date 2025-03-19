شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الاحمر .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع الليلة، أن القوات المسلحة نفذت عملية بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة ضد حاملة الطائرات الأميركية (يو إٍس إس هاري ترومان) وذلك للمرة الرابعة خلال 72 ساعة.



وأكد سريع نجاح العملية في إحباط هجوم جوي وشيك على اليمن. وأضاف أن الجماعة ستستمر في تصعيد عملياتها ضد العدو الصهيوني حتى انتهاء العدوان على غزة، مؤكدا أن "العدوان الأميركي لن يثني الجماعة عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني".

و قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إن إسرائيل تعتمد على الشراكة الأميركية في إقدامها على "الإجرام الفظيع والتجويع والإبادة الجماعية" في غزة.



وأفاد الحوثي -في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة- بأن "العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي ناكثان ومجرمان ولا يفيان بما عليهما من التزامات، وهذا درس كبير لمن يراهنون على الاتفاقات معهما".



يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن، السبت الماضي، أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد الحوثيين في اليمن، وهي أولى الضربات على هذا البلد منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025.