شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي عدني يكشف عن تلقيه عرض من جهة إسرائلية وهذه التفاصيل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صحفي عدني عن تلقيه عرض من جهة إسرائيلية . وقال الصحفي احمد ماهر : تواصل معي مساء اليوم صحفي إسرائيلي من القناة 13 يدعى "إلعاد" عبر تطبيق "واتساب".

بدأ بالتحية وسألني: هل أنت من جنوب اليمن؟ فأجبته: "نعم".

ثم سأل: صحفي مستقل؟ فأكدت له ذلك.

طلب إجراء مقابلة صحفية معي حول الحرب بين إسرائيل واليمن!

سألته باستغراب: لماذا أنا تحديدًا؟

فأجاب: لأنك معارض للحوثيين، وقد أعجبتني كتاباتك على فيسبوك!!

فرددت عليه قائلًا: "اسمع، أنا أعارض الحوثيين وأنتقد جرائمهم في اليمن، ولكن لا يشرفني أبدًا التعاون مع إسرائيل. أنتم تقتلون الأطفال وترتكبون المجازر بحق الأبرياء، وتشنون حرب إبادة جماعية. التواصل معكم لا يشرف أحدًا. ستعود فلسطين دولة عربية، والقدس عاصمتها، رغمًا عن أنوفكم."

هذا موقفي ورأيي الثابت...

إسرائيل هي العدو الأول، ولا يشرفني التعامل معها بأي شكل من الأشكال، مهما كانت الفائدة المرجوة من ذلك.

من يرى حرب الإبادة الجماعية مستمرة حتى في شهر رمضان ويتعامل مع الإسرائيليين، فهو فاقد للشرف ولا ينتمي إلى العروبة.

مهما اشتدت خلافاتنا الداخلية، فلن نقف أبدًا مع إسرائيل. قلوبنا مع فلسطين وأهلها، وسنظل نرى القدس قضيتنا الوطنية والعربية الأولى.



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