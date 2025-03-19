خلل يضرب اكبر مواقع التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين التهامي - �رب خلل منصفة فيسبوك قبل قليل

وتسبب خلل تقني في تطبيق فيس بوك إلى إختفاء عدد المتابعين من كافة الحسابات والصفحات عدن - ياسمين التهامي - �رب خلل منصفة فيسبوك قبل قليلوتسبب خلل تقني في تطبيق فيس بوك إلى إختفاء عدد المتابعين من كافة الحسابات والصفحات

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