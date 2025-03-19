شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري- إليك أفضل بديل للحلويات الرمضانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يجب على مرضى السكري الابتعاد نهائيًا عن الحلويات الرمضانية، مثل الكنافة والقطايف، لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، نظرًا لمحتواها العالي من السكريات.

وبحسب خبراء التغذية، يعتبر الزبادي اليوناني بالفواكه والمكسرات والشوكولاتة الداكنة الحلوى رقم 1 لمرضى السكري، ويرجع ذلك لبعض الأسباب، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "EatingWell".

أسباب تجعل الزبادي اليوناني بالفواكه الحلوى رقم 1 لمرضى السكري

يتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية. وعند إضافة الفواكه والمكسرات إليه، مثل الفراولة أو التوت أو عين الجمل أو اللوز، يكتسب جرعة عالية من الألياف الغذائية.

وتساعد الألياف الغذائية المتوفرة في الفواكه والمكسرات على ضبط مستويات اسكر بالدم لدى مرضى السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي ومقاومة الإنسولين.

وكشفت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تساهم في تنظيم سكر الدم والتحكم في مستويات الدهون وتقليل الالتهابات، وهي مؤشرات صحية تمثل أهمية كبيرة لمرضى السكري.

علاوة على ذلك، تصبح مستويات سكر الدم أكثر استقرارًا عند تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل الزبادي اليوناني، مع الكربوهيدرات.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على البوليفينول، الذي يساهم في تقليل مقاومة الإنسولين بالجسم، مما يساعد على منع اضطراب مستويات سكر الدم.

وعند تناول حصة واحدة من الزبادي اليوناني بالفواكه والمكسرات والشوكولاتة الداكنة، يحصل مريض السكري على 4 جرامًا من الكربوهيدرات وجرامين من البروتين وجرام من الدهون.