شكرا لقرائتكم خبر عن من هو رئيس الوزراء القادم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الكاتب ماجد الداعري عبر صفحته بالفيسبوك أن د.واعد باذيب سيُعيَّن رئيسًا للوزراء في الحكومة اليمنية الجديدة عبر التوافق وثقة المجلس الانتقالي، وذلك بعد تزكية أغلبية أعضاء مجلس القيادة.

وأضاف الكاتب أن القرار سيتم الإعلان عنه في أول اجتماع لمجلس القيادة، مما يعكس مرحلة جديدة من الاستقرار والتوافق السياسي في البلاد.