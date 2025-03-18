شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قصف عنيف على القوات التابعة للشرعية في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ان جماعة الحوثي تقصف مواقع الجيش الوطني في محافظة تعز واكدت المصادر ان المليشيا تقصف مواقع الجيش بقذائف الهاون في جبهة الدفاع الجوي غربي تعز

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قصف عنيف على القوات التابعة للشرعية في هذه المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.