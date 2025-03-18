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عاجل : قصف عنيف على القوات التابعة للشرعية في هذه المحافظة

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عاجل : قصف عنيف على القوات التابعة للشرعية في هذه المحافظة

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ان جماعة الحوثي تقصف مواقع الجيش الوطني في محافظة تعز

واكدت المصادر ان المليشيا  تقصف مواقع الجيش بقذائف الهاون في جبهة الدفاع الجوي غربي تعز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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