شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب عند أعلى مستوى له مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �اصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، مسجلة مستوى قياسياً جديداً متجاوزة حاجز 3000 دولار للأونصة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، مع استمرار توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بفعل المخاوف الاقتصادية المتزايدة التي أثارتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.31 بالمائة ليصل إلى 3010.76 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 3012.05 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3018.00 دولار للأونصة. وكانت الأسعار قد تجاوزت مستوى 3000 دولار للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي. عنوان

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب عند أعلى مستوى له مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.