شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا كانوا يفعلون...القبض على رجل وامرأة من الجنسية اليمنية في السعودية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات الأمنية السعودية، القبض على رجل وامرأة من الجنسية اليمنية، بتهمة الاتجار بالبشر، واستغلال أطفال يمنيين، لممارسة التسول.

وقال بيان أمني، إن شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص ضبطت وافدين (رجل وامرأة) من الجنسية اليمنية لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، باستغلالهما (6) أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة.

وأكد البيان إيقاف الوافدَين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استُغلوا.

وخلال الآونة الأخيرة، ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على عدد من اليمنيين يستغلون أطفالًا من جنسيتهم، لممارسة التسول في الميادين العامة والطرقات.