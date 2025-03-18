شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شاهد بالفيديو.. هذا ما تفعله إسرائيل تحسبًا لأي صواريخ من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد إسرائيل حالة من الاستنفار الأمني المكثف تحسبًا لإطلاق صواريخ من اليمن وقطاع غزة، وذلك في أعقاب الغارات الأميركية التي استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي، إلى جانب استئناف القتال في القطاع. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد عززت إسرائيل منظومات الدفاع الجوي ونشرت مزيدًا من وحدات الاعتراض تحسبًا لأي تصعيد محتمل، وسط مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة بعد التطورات الأخيرة. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات الضربات الأميركية وردود الفعل المحتملة من الجماعات المسلحة في المنطقة.



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