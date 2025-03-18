شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية عصر اليوم في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - rlm;أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الثلاثاء 18 مارس 2025



‎#عدن:

الريال السعودي: شراء: 621 بيع: 624

الدولار الأميركي: شراء: 2365 بيع: 2386



‎#صنعاء:

الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5

الدولار الأميركي: شراء: 535 بيع: 540

كانت هذه تفاصيل خبر اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية عصر اليوم في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.