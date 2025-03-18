مقتل طبيب داخل مستشفى بسلاح احد المرضى(صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - �تل طبيب بسلاح احد المرضى وضعه امانة داخل المستشفى بيافع

وقال مواطنون لكريتر سكاي:قتل طبيب باحدى مستشفيات الحد بيافع يوم امس حيث قام احد ابناء يافع بتسليم سلاحه(بالامانات)اثناء ولادة زوجته.

واضافوا:الطبيب كان يعبث بالسلاح واخذه الى خارج المستشفى واثناء عبته خرجت احدى الطلقات لتصيبه ويتوفى على الفور.



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