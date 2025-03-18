شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل الجزيرة يعلق على إعلان أمريكا رسميا عن مقتل قيادات حوثية بارزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مراسل قناة الجزيرة احمد الشلفي : ‏اعلن الأمريكيون رسميا أن هجماتهم الأخيرة قتلت قيادات حوثية بارزة فمن هي هذه “القيادات” التي أُعلن تصفيتها؟

واضاف : ولماذا تغيب دائماً التفاصيل الدقيقة؟

ولماذا لا تترافق التصريحات غالباً مع أدلة ميدانية أو صور تؤكد الرواية؟

وأختتم: هل نحن أمام حقائق أم مجرد رسائل سياسية أرادت واشنطن إيصالها للقول إن هجماتها نجحت ؟