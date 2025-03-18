شكرا لقرائتكم خبر عن اغتنم الفرصة في رمضان ..7 فواكه مجففة تقوي بصرك منها «الزبيب والمشمشية» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لزبيب في حلويات رمضان 2025»..هل هو آمن لمرضى السكري؟ (تعرف على المخاطر والتحذيرات) - صورة أرشيفية إيجاد علاجات طبيعية لتقوية البصر أمرًا بالغ الأهمية في عصرنا الرقمي الحالي، حيث أصبح التعرض للشاشات أمرًا مستمرًا، ورغم أن المكسرات تُعدّ من أصحّ الوجبات الخفيفة للجسم، وتُزوّده بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، إلا أنها تعمل أيضا على تُحسّن أيضًا البصر. وبحسب ما جاء بموقع «تايمز أوف إنديا» تحتوي المكسرات والفواكه المجففة على عناصر غذائية أساسية تدعم صحة العين من خلال آليات مختلفة. وتوفر هذه الفواكه المجففة عناصر غذائية أساسية، بما في ذلك فيتامينات أ، ج، هـ، والزنك، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي ضرورية للحفاظ على صحة البصر، كما تحتوي على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية والإجهاد التأكسدي. 7 فواكه مجففة تقوي البصر اعتادنا في شهر رمضان تناول المكسرات والفواكه المجففة لذا يعتبر هذا الشهر الفضيل فرصة جيدة لتقوية بصرنا، وإليك 7 فواكه مجففة لتقوية البصر : الكاجو: لقد برز الكاجو كخيار مفيد بشكل خاص لصحة العين بسبب محتواه العالي من الزنك ومضادات الأكسدة اللوتين وزياكسانثين، والتي تساعد في منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر وأمراض العين الأخرى . الجوز: يساهم الجوز في صحة العين من خلال محتواه من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في تكوين أغشية خلايا العين والحفاظ عليها مع تحسين الدورة الدموية للعين وتقليل الالتهاب. اللوز: اللوز، الغني بفيتامين هـ، يحمي العينين من أضرار الجذور الحرة، وقد رُبط بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين ،كما تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة فيه على الحفاظ على رطوبة العين والوقاية من متلازمة جفاف العين. الفستق: يقدم الفستق فوائد مماثلة للكاجو من خلال محتواه من اللوتين والزياكسانثين، مما يوفر الحماية ضد موجات الضوء عالية الطاقة ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر. الزبيب: يحتوي الزبيب الذهبي، سواء كان أخضر أو ​​أصفر، على مضادات الأكسدة وفيتامينات A وC التي تدعم صحة العين بشكل عام وتساعد في الوقاية من العمى الليلي. بلح: - صورة أرشيفية يقدم التمر حلاوة طبيعية وفوائد لصحة العين من خلال محتواه من اللوتين و«فيتامين أ». يساعد محتواها من الألياف على الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية للوقاية من مضاعفات العين المرتبطة بمرض السكري. المشمشية : يتميز المشمش المجفف بغناه بفيتامين أ، الضروري لوظائف شبكية العين السليمة والوقاية من العمى الليلي، كما يحتوي على بيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم. مع أن هذه الفواكه المجففة مفيدة، إلا أنها يجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن لصحة مثالية للعين. يوفر مزيج من أنواع مختلفة من الفواكه المجففة عناصر غذائية متنوعة تعمل معًا للحفاظ على البصر وتحسينه، لمن لا يفضلون تناول الفواكه المجففة نيئة، يمكنهم إضافتها إلى وصفاتهم للاستفادة من فوائدها. هل الجزر مفيد للعي

كانت هذه تفاصيل خبر اغتنم الفرصة في رمضان ..7 فواكه مجففة تقوي بصرك منها «الزبيب والمشمشية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.