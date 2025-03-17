شكرا لقرائتكم خبر عن إنتشار عصابة متخصصة بخطف النساء (تفاصيل مروعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي عن إنتشار عصابة متخصصة بخطف النساء

وقال المصدر : واحدة من نساء إب .. اختطفت بعد خروجها من احدى محلات الصرافة !! وبقت مختفية الى ان وجدت قبل يومين فاقدة للذاكرة مع عشر نساء أخريات مختطفات في ذمار

و بحسب المصدر أن المرأة حاليا تتواجد في أحد مستشفيات إب بحالة صحية حرجة جدا



وذكر المصدر أن الاسبوع الاول في صعدة تم القبض على عصابة كبيرة وكان معهم 6 نساء مختطفات اخريات.

واوضح المصدر بأنه بعد التحقيق مع العصابة .. اعترفوا بعصابة اخرى في ذمار فتم القبض عليهم هذا الاسبوع ومعهم 10 نساء مختطفات ايضا.