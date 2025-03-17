إنتشار عصابة متخصصة بخطف النساء (تفاصيل مروعة)

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عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي عن إنتشار عصابة متخصصة بخطف النساء
وقال المصدر : واحدة من نساء إب .. اختطفت بعد خروجها من احدى محلات الصرافة !! وبقت مختفية الى ان وجدت قبل يومين فاقدة للذاكرة مع عشر نساء أخريات مختطفات في ذمار
و بحسب المصدر أن المرأة حاليا تتواجد في أحد مستشفيات إب بحالة صحية حرجة جدا
وذكر المصدر أن الاسبوع الاول في صعدة تم القبض على عصابة كبيرة وكان معهم 6 نساء مختطفات اخريات.
واوضح المصدر بأنه بعد التحقيق مع العصابة .. اعترفوا بعصابة اخرى في ذمار فتم القبض عليهم هذا الاسبوع ومعهم 10 نساء مختطفات ايضا.
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