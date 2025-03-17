عاجل : توافد جماهيري كبير إلى هذا المكان بصنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - شهد ميدان السبعين في صنعاء توافد جماهيري كبير

وقال مواطنون أن ميدان السبعين يشهد توافد جماهيري كبير. وذلك للمشاركة في مليونية "ثابتون مع غزة ونواجه التصعيد الأمريكي بالتصعيد"

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