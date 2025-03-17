شكرا لقرائتكم خبر عن بن مبارك يتعهد القيام بهذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ان حكومته ستتخذ "كافة الإجراءات" لضمان عدم الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة والواردات الغذائية والسلعية، جراء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وخلال استقباله المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس في عدن، طمأن بن مبارك "مجتمع العمل الإنساني باتخاذ كافة الاجراءات المنسقة، لضمان توجيه تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة ارهابية أجنبية نحو أهدافه الرئيسية".

وأشار إلى ان الحكومة ستتخذ إجراءات تضمن "عدم الاضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة، والواردات الغذائية والسلعية المنقذة للحياة"، في إشارة إلى الضرر الذي قد تسببه العقوبات الأمريكية على المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

واكد دعم عمل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن لتحديد التدخلات وفق الاولويات والانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة.

وجرى مناقشة النتائج المتوقعة من إطار التنسيق المشترك بين الحكومة والامم المتحدة لتحديد اولويات التدخل وفق الاحتياجات الملحة.

‎واستعرض اللقاء، برامج الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها في اليمن، وآليات تجاوز تراجع الدعم الدولي، إضافة الى الانتهاكات المستمرة لمليشيات الحوثي الإرهابية ضد عمال وموظفي الإغاثة، ونقل مقرات المنظمات الى عدن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 4 مارس/آذار الجاري تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، ويخشى مجتمع العمل الإنساني من النتائج السلبية لهذا التصنيف على المواطنين في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي.