شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. الكشف عن نتائج التحقيقات مع أعضاء أخطر شبكة تزوير في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �واصل جهاز مكافحة الإرهاب بعدن تحقيقات مكثفة مع عناصر أخطر شبكة تزوير للبطائق العسكرية والمدنية، وتصاريح المرور بالنقاط العسكرية، واللوحات المعدنية للسيارات، والتي تُستخدم من قبل عناصر إرهابية في تنفيذ عملياتها وأعمال التقطع وبيع المركبات في المحافظات المجاورة وذلك بعد ما يقدر لأسبوعين من ضبط واعتقال عناصر الشبكة في محافظة لحج .

وأكدت مصادر مطلعة لـ"المشهد اليمني" ان نتائج التحقيقات التي أجريت مع أربعة متهمين، بينهم زعيم الشبكة خلصت إلى ادلاء أعضاء الشبكة باعترافات موثقة بارتباطهم بعناصر إرهابية نفذت عمليات إرهابية واختطافات، كما كشفوا عن تورطهم في تزوير بطائق وتصاريح مرور ولوحات سيارات خلال السنوات الماضية ، وتعاملهم مع عناصر إرهابية وجهات مشبوهة مارست أعمال الاختطاف والتقطع وبيع السيارات المسروقة في محافظات مجاورة.

وبحسب المصادر فقد اعترف زعيم الخلية في وقت سابق بإعطاء بطائق مزورة للعناصر الإرهابية المطلوبه وتغير هويتهم بشكل كامل من بطائق مدنيه إلى عسكريه و رخص قيادة إلى ملكيات سيارات بالأسماء والصفه الجديدة التي وضعوها له بالإضافة إلى قطع بطائق عسكرية مزورة باسماء جنود وضباط مقربين لقيادات عسكرية وأمنية لهدف تسهيل تنقلاتهم بكل سهولة .

واثناء عملية تفتيش الموقع، عُثر بحوزة أفراد الشبكة على كميات كبيرة من البطائق العسكرية والمدنية المزورة بأسماء شخصيات مختلفة، إضافة إلى تصاريح مرور مزورة باسم جهات عسكرية وأمنية وألوية واجهزة امنية ، وجوازات سفر مزورة، ولوحات معدنية للسيارات، وبيانات جمركية وشهادات جامعية مزيفة، إلى جانب معدات متطورة لتزوير الوثائق، مثل طابعات حديثة، وأجهزة كمبيوتر محمولة ومكتبية ، كما عُثر على كتب شعوذة وسحر، ما يشير إلى استخدامهم أساليب غير مشروعة في عملياتهم الإجرامية.

ولا تزال التحقيقات جارية مع أفراد الشبكة للكشف عن مزيد من المتورطين في هذه الجرائم، حيث يعمل جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة لحج على تعقب بقية عناصر الخلية، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

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