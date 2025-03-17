النمر يحذر: إهمال وجبة السحور يؤثر على الطاقة ويزيد الشعور بالتعب والعطش

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عدن - ياسمين التهامي - د استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أهمية وجبة السحور خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا حيويًا في تزويد الجسم بالطاقة وتقليل الشعور بالجوع والتعب خلال النهار. وأوضح النمر أن تناول السحور يساهم في تقليل الشعور بالعطش من خلال الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب الماء والسوائل الكافية، إضافة إلى دوره في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقي من الصداع والإرهاق الناتج عن انخفاضه. وأضاف أن السحور يساعد أيضًا في تقليل فقدان الكتلة العضلية، خاصة عند تضمين مصادر البروتين مثل اللحوم، البيض، والزبادي، مما يعزز صحة الجسم خلال فترة الصيام. ودعا النمر إلى الحرص على وجبة سحور متوازنة للحفاظ على النشاط والصحة طوال اليوم.

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