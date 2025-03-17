شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ردت جماعة الحوثي على القوات الأمريكية بعد 47 غارة على اليمن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غارات أمريكية تستهدف عدة محافظات يمنية .. أعلن يحيى سريع الناطق العسكري لجماعة الحوثي ، أن الطائرات الأمريكية شنت أكثر من 47 غارة جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت عدة محافظات يمنية، منها:

صنعاء

صعدة

البيضاء

حجة

ذمار

مأرب

الجوف

ووفق البيان، أسفرت هذه الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ، وسط تصاعد حدة المواجهات في المنطقة.

عملية عسكرية حوثية تستهدف حاملة طائرات أمريكية

في المقابل، أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم عسكري واسع على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية المرافقة لها شمالي البحر الأحمر .

عدد الصواريخ والطائرات المستخدمة في الهجوم:

18 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا

طائرة مسيرة هجومية

وأوضح المتحدث العسكري أن الهجوم تم بالتنسيق بين القوة الصاروخية، وسلاح الجو المسير، والقوات البحرية التابعة للجماعة.

تهديدات حوثية بمواصلة الهجمات في البحر الأحمر والعربي

أكد يحيى سريع في بيانه أن جماعته ستواصل استهداف القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر والبحر العربي، واصفًا الضربات الأمريكية بأنها "عدوان"، كما شدد على استمرار "الحصار البحري" الذي تفرضه الجماعة على السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلنة، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يأتي في إطار الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تصعيد جديد في المنطقة.. إلى أين تتجه الأوضاع؟

يأتي هذا التصعيد في ظل التوتر المتزايد في البحر الأحمر، حيث تتواصل الضربات المتبادلة بين القوات الأمريكية وجماعة الحوثي، ما يثير تساؤلات حول التداعيات المحتملة على أمن الملاحة الدولية في المنطقة.

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