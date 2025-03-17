شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تدعو الدول الإسلامية إلى هذا الأمر بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت إيران الدول الإسلامية إلى أمر هام . وقالت الخارجية الإيرانية: على المجتمع الدولي والدول الإسلامية اتخاذ إجراءات لمنع العدوان والاعتداء على سيادة #اليمن

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