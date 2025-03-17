شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:أمريكا تكشف تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له من قبل الح وثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل | أ.ب عن مسؤول أمريكي: الحوثيون أطلقوا 11 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا على الأقل خلال 12 ساعة منذ هجومنا أمس عاجل | أ.ب عن مسؤول أمريكي: مقاتلاتنا اعترضت المسيرات بينما سقط صاروخ بعيدا عن حاملة الطائرات هاري ترومان

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