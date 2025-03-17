شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر بارتفاع إنزيمات هرمون الكبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد ارتفاع إنزيمات الكبد من العلامات التي تنذر بوجود مشكلة في الكبد تحتاج لتشخيص واتخاذ الإجراء الطبي لعلاجها.

وهناك أعراض تشير إلى ارتفاع هذه الإنزيمات ومنها ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وقد يكون الألم خفيفًا أو شديدًا، وقد يزداد سوءًا بعد تناول الطعام.

وتشمل الأعراض أيضا الغثيان والقيء بعد تناول الطعام، يكون مصحوبًا بألم في البطن، وفقدان الشهية حيث يواجه بعض الأشخاص انخفاض في رغبة تناول الطعام، ويؤدي ذلك إلى فقدان الوزن.

كما شملت الأعراض الشعور بالتعب والإرهاق، كما يصبح لون البول داكنًا بعد تناول الطعام، وقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في الكبد، بجانب اصفرار الجلد والعينين اليرقان.