شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عملية اغتيال رجل أعمال بقنابل يدوية في سوق مأرب "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا رجل الأعمال أمين قاسم من محاولة اغتيال فاشلة في سوق شعبي بمحافظة مأرب، شرقي اليمن. وأفادت مصادر محلية أن مجهولين هاجموا قاسم بقنبلتين يدويتين، مما أدى إلى إصابة عدد من المتواجدين في السوق، بينهم شخص صومالي الجنسية في حالة حرجة.

وأوضحت المصادر أن الانفجارين أحدثا حالة من الذعر والفوضى في السوق، وتضاربت الأنباء حول دوافع الهجوم، حيث رجحت بعض المصادر أن يكون محاولة اغتيال، بينما أشارت أخرى إلى خلافات بين باعة القات في السوق.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من القبض على المتورطين في الحادث، ويجري التحقيق معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.