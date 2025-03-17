شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الكشف عن حقيقة اغتيال الحو ثي بالغارات التي استهدفت صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �هر القيادي بمليشيا الحوثي محمد علي بعد انباء عن اغتياله بغارات صنعاء.

وقال محمد الحوثي: اليمانيون سيجددّون في مسيرات اليوم مواقف الإباء والشجاعة واستمرارهم في مساندة غزة.

ياتي ذلك عقب انباء اغتياله بغارة امريكية حيث غرد نافيا ذلك من خلال تعليقه على الضربات الحاسمة ضدهم

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:الكشف عن حقيقة اغتيال الحو ثي بالغارات التي استهدفت صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.