شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أول رد لحزب الله على القصف الأمريكي في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدت الضربات التي استهدفت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، السبت، إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً

أدانت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان، الأحد، الضربات العسكرية واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة على اليمن، وأكدت تضامنها الكامل مع اليمن.

ووصفت الجماعة الضربات في البيان قائلة: "هذا العدوان الهمجي جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية"، نقلا عن "رويترز".

وأدت الضربات التي استهدفت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، السبت، إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التي يديرها الحوثيون.

وفي وقت سابق، دانت إيران الضربات التي وصفتها بـ"الهمجية" التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف للحوثيين في اليمن.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الضربات بمثابة "انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي".

بدوره، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الأحد، بأن طهران سترد بقوة وحزم إذا تم تهديدها، مشدداً على أن الحوثيين يتخذون قراراتهم العملياتية بشكل مستقل.

وقبلها، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، بعد رسالة من الرئيس الأميركي ترامب يأمر فيها طهران بوقف دعم الحوثيين في اليمن "فورا".

وكتب عراقجي على منصة "إكس": "الحكومة الأميركية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، داعيا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".