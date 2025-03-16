شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الصحة تعلن قبل قليل حصيلة ضحايا القصف الامريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت وزارة الصحة والبيئة بصنعاء صباح الاحد احصائية بعدد ضحايا الغارات الامريكية على ثلاث محافظات. وقال الدكتور انيس الاصبحي ناطق وزارة الصحة ان الغارات التي استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة والبيضاء ادت إلى سقوط(132) ضحية من المدنيين. وبين.الاصبحي ان (31) من الضحايا استشهدوا،فيما البقية جرحى، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

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