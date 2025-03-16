شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الخارجية الامريكي يفاجئ الجميع ويعلن استمرار العملية العسكرية حتى يتم هذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �زير الخارجية الأميركي ماركو روبيو:

???? الحملة العسكرية في اليمن ستستمر حتى يفقد الحوثي القدرة على مهاجمة السفن

???? لم يكن بوسع الحوثيين مهاجمة السفن دون دعم إيران

???? لا أعتقد أن هناك ضرورة لشن عمليات برية أميركية في اليمن في الوقت الحالي



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