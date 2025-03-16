شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس السياسي التابع للحوثيين يفاجئ الجميع بهذا الرد على ترامب :"إيفانكا التي ستبدو ممتنة لفكرة ابتلاع الرد اليمني" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عضو المجلس السياسي التابع للحوثيين حسين العزي رسالة لترامب على خلفية ماوصفها بالحماقة الامريكية في استهداف الاعيان المدنية والخدمية في عدد من المحافظات اليمنية والذي أدى الى سقوط ضحايا من المدنيين الابرياء واضرار بالممتلكات .

وقال العزي في تدوينه له على منصة "أكس"إلى ترامب "عندما تصبح قادراً على إقتلاع جبال (بروكس) بأسنانك وقتها يمكنك أن تحلم بكسر إرادة اليمنيين .

واضاف ( بالمناسبة لديك مستشارين أغبياء جداً ، باستثناء إيفانكا التي ستبدو ممتنة لفكرة ابتلاع الرد اليمني مهما كان قاسياً ) .