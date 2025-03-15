شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ترامب يصدر أوامر للجيش الأمريكي بقتال الحوثيين. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد ‏ الرئيس الأمريكي ترمب انه أصدر أوامر للجيش الأمريكي اليوم بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن

وخاطب ترمب مليشيا الحوثي قائلاً: أقول للإرهابيين الحوثيين إن وقتكم انتهى ويجب أن تتوقف هجماتكم وإلا سيمطر عليكم الجحيم كما لم تروا من قبل

وأوضح ترمب بالقول: الحوثيون شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب على السفن والطائرات والمسيرات الأمريكية وغيرها

مشيراً في تصريحه قائلاً: لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية وسنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا

واختتم تصريحه ترمب قائلاً :لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأمريكية من الإبحار بحرية في الممرات المائية العالمية

هذا وشنت الولايات المتحدة الأميركية هجوما واسعاً، اليوم السبت، استهدف العاصمة اليمينة صنعاء

