شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ترامب يصدر أوامر للجيش الأمريكي بقتال الحوثيين. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد الرئيس الأمريكي ترمب انه أصدر أوامر للجيش الأمريكي اليوم بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن
وخاطب ترمب مليشيا الحوثي قائلاً: أقول للإرهابيين الحوثيين إن وقتكم انتهى ويجب أن تتوقف هجماتكم وإلا سيمطر عليكم الجحيم كما لم تروا من قبل
وأوضح ترمب بالقول: الحوثيون شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب على السفن والطائرات والمسيرات الأمريكية وغيرها
مشيراً في تصريحه قائلاً: لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية وسنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا
واختتم تصريحه ترمب قائلاً :لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأمريكية من الإبحار بحرية في الممرات المائية العالمية
هذا وشنت الولايات المتحدة الأميركية هجوما واسعاً، اليوم السبت، استهدف العاصمة اليمينة صنعاء
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