شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت مبنى سكني في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفع عدد ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت مبنى سكنياً في حي الجراف السكني شمال العاصمة صنعاء إلى 8 شهداء بينهم نساء، إضافة إلى 6 مصابين حتى الآن، من بينهم 3 نساء، بعضهم في حالة حرجة. واستهدفت الغارات بشكل مباشر مبنى يقيم فيه عدد من الأسر، ما أسفر عن تدميره فوق رؤوس ساكنيه، وسط جهود مستمرة من فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وأثار الهجوم حالة من الغضب والاستياء الشعبي بسبب استهداف المدنيين والأحياء الآمنة.

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