شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر وجبة في شهر رمضان.. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، تحذيرات هامة إلى المواطنين من مخاطر الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام خلال شهر رمضان المبارك، الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة. أخطر وجبة في رمضان وقال أستاذ طب الحالات الحرجة، خلال تقديمه برنامج ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن الجسم يكون في حالة امتصاص عالية جدا عند الإفطار بعد ساعات الصيام الطويلة، ما يعني أن أي طعام يتم تناوله سيتم امتصاصه، وفي حالة كان الطعام يحتوي على دهون أو بروتين أو سكريات سيتم امتصاصه بسرعة كبيرة في الدم ومن ثم سيؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة. نظام غذائي صحي في رمضان ووجه موافي، المواطنين بعدد من النصائح، أهمها إتباع نظام غذائي صحي في شهر رمضان، من خلال تناول وجبة إفطار خفيفة بعد المغرب مباشرة تتكون من ربع رغيف خبز مع جبن وطماطم وكوب من الشاي باللبن، مشيرا إلى أن هذه الوجبة الخفيفة ستساعد على تهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد ساعات الصيام، دون إرهاق الجهاز الهضمي. ونصح أستاذ الحالات الحرجة، بتجنب البقاء في المنزل بعد الإفطار، حيث أن ذلك قد يزيد من الرغبة في تناول المزيد من الطعام أفضل الوجبات في العشاء والسحور وبالنسبة لوجبتي العشاء والسحور، قال موافي، من الأفضل أن تكون وجبة العشاء بعد 3 ساعات من وجبة الإفطار الخفيفة، وحينها يمكن تناول وجبة عشاء صحية تتكون من السلطة والخضروات، حيث ستوفر العناصر الغذائية الضرورية للجسم، دون إرهاق الجهاز الهضمي. ونصح أستاذ الحالات الحرجة في تصريحاته خلال البرنامج، أن تكون وجبة السحور قبل الفجر، وحينها يمكن تناول وجبة خفيفة تتكون من الزبادي

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