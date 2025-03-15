شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد أول صورة للحظة القصف الامريكي على العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا انها للضربات الجوية العسكرية على صنعاء وأكدت مصادر في وقت سابق ان الطيران شن أكثر من3 غارات جوية استهدفت شمالي صنعاء

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