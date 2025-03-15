شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد عيان يكشف تفاصيل القصف الذي استهدف العاصمة صنعاء قبل قليل "معلومات صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ابراهيم احمد متاش ان القصف الامريكي قبل قليل استهدف مبنى سكني في حي الجراف نص ماقاله

هدف مدني للمرة الأولى منذ بدء طوفان الأقصى.

للمرة الأولى أسمع صوتا مختلفا للصواريخ.. أزيزها وضربها..

فرغ الشارع خوفا من صوتها.. صمت الأطفال وزمجر الموت..

صمتت فرقعات الصغار.. مشاغبات ليالي رمضان تلوثت بكراهية العالم للموقف اليمني من كرامة أبناء الأرض في قلب العالم.

صواريخ بلا طائرات..

سقطت قبل أعوام بالجوار.. لكنه اليوم مختلف..

اعتقدناه بعيدا..

لكنه للمرة الثانية.. في الحي..



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