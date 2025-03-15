شكرا لقرائتكم خبر عن الحو ثيين يعلنون فتح اهم الطرق بين الشمال والجنوب والخوف من هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت جماعة الحوثيين فتح طريق المحلحل الرابط بين البيضاء وابين وطريق السوقي في شبوة.

ياتي ذلك عقب صدور قرار امريكي بمنع استيراد النفط عبر ميناء الحديدة.

وبحسب مصادر فان الحوثيين سيتجهون إلى فتح كافة الطرقات والمنافذ بمناطق الشرعية

وذلك ليتم ادخال المشتقات النفطية والغاز، ومعدات الإتصالات وغيرها اليهم من خلال التهريب عبر الطرقات والمنافذ ....



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