شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة للقصف الذي تعرضت له العاصمة صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت العاصمة صنعاء لغارات عنيفة مساء اليوم حيث سمع دوي انفجارات عنيفة وقالت مصادر محلية ان الطيران الامريكي والاسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء ولم ترد تفاصيل حول المكان المستهدف وأفاد مواطنون بسماع ازيز صواريخ العدوان في سماء العاصمة تلاها سلسلة انفجارات ضربت شمال المدينة.

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