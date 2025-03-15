شكرا لقرائتكم خبر عن سبب أكل الكيوي بقشره بعد تناول اللحم.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، سبب أكل الكيوي بقشره بعد تناول اللحم. وأوضح سعود الشهري، أن تناول الكيوي بقشره بعد اللحم يساعد على الهضم لوجود ألياف به. وأشار إلى ضرورة غسل الكيوي جيدًا وعدم نزع القشرة وتناوله.

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