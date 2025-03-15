شكرا لقرائتكم خبر عن رد أمريكي على قيادي حـ.وثي بشأن العقوبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت السفارة الأمريكية في اليمن على القيادي الحوثي علي هادي المدرج بالعقوبات الأمريكية والذي أنكر عدم عمله لصالح الحوثيين. السفارة على حسابها بتويتر نشرت صورة القيادي الحوثي وعلقت عليها بالقول:

الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات بدون أدلة. ‎



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