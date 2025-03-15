شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك صنعاء تقرر نقل مقرها الى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى البنك المركزي اليمني بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاءبأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلةالعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف.

‎إن البنك المركزي اليمني إذ يرحب بهذه الخطوة، فإنه يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافةأشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضماناستمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظاتوسيقوم البنك المركزي من التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.

‎ويؤكد البنك المركزي اليمني استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدوليةوالإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالهاومهامها دون معوقات.

‎يدعو البنك المركزي اليمني جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل معالحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحليوالإقليمي والدولي.

‎كما يدعو الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلدتفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة.

‎إن البنك المركزي اليمني يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلقواجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قدتضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي ، ويدعو الجميعلتفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصادالوطني هذه المخاطر، ويحذر الجميع من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ويؤكد علىضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفيةمع الإقليم والعالم.