شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة إماراتية يعلق على إفتتاح عدن مول مجددآ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ق المذيع اليمني عادل اليافعي على افتتاح مجمع عدن مول التجاري مجددا وقال اليافعي: فتح اخيرا عدن مول ابوابه بعد توقف طويل وجاء بحلة جميلة رسم المبدع عمرو العفيفي بخيوط النور إلابداعية لوحة فنية رائعة من الإضاءات المحترفة زادت المكان جمالا وبهاءا اقرأ المزيد من كريتر سكايعلق المذيع اليمني عادل اليافعي على افتتاح مجمع عدن مول التجاري مجددا وقال اليافعي: فتح اخيرا عدن مول ابوابه بعد توقف طويل وجاء بحلة جميلة رسم المبدع عمرو العفيفي بخيوط النور إلابداعية لوحة فنية رائعة من الإضاءات المحترفة زادت المكان جمالا وبهاءا

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