الرويشان يتحدث عن سقوط وشيك لصنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - �ال الناشط عبدالله الرويشان:اذا انسحبت البنوك الخاصة من صنعاء الى عدن فستحصل متغيرات سياسية إثر أزمة اقتصادية حادة وستتجه صنعاء وما يتبعها نحو الهاوية

ياتي ذلك عقب اعلان عدد من البنوك نقل مقرها من صنعاء الى عدن



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