شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق على قرار رئيس الحكومة الصارم ضد الوزراء والمسؤولين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي فتحي بن لزرق توجيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بمنع الوزراء والمحافظين والوكلاء ورؤساء المؤسسات من مغادرة مدينة عدن إلا بإذن خطي منه

وقال بن لزرق في تعليق على قرار رئيس الحكومة: دخلنا مرحلة تكسير العظام ..

الان نريد مسئول او وزير يغادر عدن هذه اليومين علشان نشوف من الأقوى ..؟ وتابع بالقول:

اذا فعلها الوزراء فهم الأقوى واذا ربطهم بن مبارك فالكلمة كلمته.

خلنا نشوف؟



كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق على قرار رئيس الحكومة الصارم ضد الوزراء والمسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.