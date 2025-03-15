شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة مفاجئة...طارق صالح يطمئن على صحة رئيس الوزراء الأسبق باسندوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الأسبق المناضل محمد سالم باسندوة. وخلال الاتصال، تبادل عضو مجلس القيادة الرئاسي مع المناضل باسندوة الآراء حول العديد من القضايا والمستجدات. واطمأن طارق صالح على صحة المناضل باسندوة، متمنيًا له دوام الصحة.

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