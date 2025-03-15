شكرا لقرائتكم خبر عن تقل معتمرين يمنيين...حادث مروع في شرورة بين حافلة نقل جماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت حادثة مرورية مأساوية في منطقة شرورة، حيث اصطدمت حافلة نقل بري تقل مسافرين ومعتمرين يمنيين بمؤخرة شاحنة مبردة.

وقد نتج عن الحادث إصابة سائق الحافلة ومرافقه، حيث تم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يُعد النعاس أثناء القيادة أحد أخطر العوامل التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، حيث يفقد السائق التركيز ويضعف رد فعله، مما يزيد من احتمالية حدوث كوارث لا تُحمد عقباها.

لذلك، يُنصح السائقون بعدم المخاطرة بحياتهم وحياة الآخرين، والتوقف فورًا في أقرب محطة استراحة أو مسجد عند الشعور بالتعب أو النعاس لأخذ قسط كافٍ من الراحة قبل استئناف الرحلة.

