شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة قنوات الأمل للرعاية الإنسانية تقدم 270 وجبة إفطار وعشاء لرجال المرور ونزلاء السجن المركزي في المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

*المهرة/اعلام المؤسسة*



في إطار مبادراتها الإنسانية الرمضانية، قامت مؤسسة قنوات الأمل للرعاية الإنسانية بمديرية الغيضة محافظة المهرة بتوزيع 270 وجبة إفطار وعشاء على رجال المرور ونزلاء إصلاحية السجن المركزي في محافظة المهرة.

الوجبات التي تم تقديمها شملت مكونات غذائية متكاملة، منها الأرز والدجاج والسمبوسة والكتلكس والعصائر والماء و والكاستر و الكريم كراميل والتمر وأنواع مختلفة من الحلويات، وذلك لتلبية احتياجاتهم الغذائية في هذا الشهر الكريم.

وفي سياق متصل، قدمت مؤسسة قنوات الأمل شكرها وامتنانها لكل من ساهم وتعاون في إنجاح هذا المشروع الإنساني، بما في ذلك المتطوعين الذين عملوا بكل جهد لتوصيل الوجبات للمستفيدين.

كما قدمت المؤسسة شكرها للملازم حسين المراني، مدير شرطة السير في مديرية الغيضة، على تعاونه في تسهيل تنفيذ المشروع.

كما وجهت المؤسسة الشكر لإدارة السجن المركزي بالمهرة، ممثلة في مديرها النقيب نائف نهيم النوحي، على تعاونه في إيصال الوجبات للنزلاء الذين هم في حاجة ماسة للتدخل الإنساني في هذا الشهر الفضيل.

من جانبهم، عبر النزلاء عن امتنانهم لهذه المبادرة الإنسانية، مقدمين شكرهم للأستاذة انتصار العبيدي، مديرة مؤسسة قنوات الأمل، على هذه البادرة الطيبة التي أدخلت الفرح والراحة في قلوبهم، مؤكدين على تقديرهم لجهودها في دعمهم في هذا الشهر المبارك، ومتمنين لها دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها الإنسانية.