شكرا لقرائتكم خبر عن مقراط يعلق على انتصار قرار المعبقي بنقل الستة البنوك إلى عدن وقرار بن مبارك المكرر لمنع سفر المسؤولين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف الصحفي علي منصور مقراط طلب الستة البنوك إلى محافظ البنك المركزي بالانتقال من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي إلى عاصمة الشرعية المؤقتة عدن بالانتصار المؤزر لقرار معالي محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد غالب المعبقي الصادر مطلع العام الماضي 2024م . وقال مقراط أن قرار المحافظ المعبقي الذي اصطدم بخذلان تدخل خارجي وداخلي كان من أفضل واهم القرارات التاريخية التي ستعصف بتحركات ونشاط المليشيات وتحجمهم وتضعفهم اقتصاديا وتقيد نزقهم وقوتهم بما في ذلك القتالية وبأقل تكلفة . لافتاً أن القرار الذي أجهض يومها ودفع أول مسؤول حكومي رفيع بمستوى المعبقي إلى تقديم استقالته انتصر اليوم مشيدا بالعقلية الاقتصادية والرؤية الوطنية الاستراتيجة التي ينفرد بها الدكتور المعبقي سائلأ الله أن يشفيه ويعود إلى أرض الوطن متشافياً متعافياً ليقوم بمهامه الكبيرة على صعيد آخر اعتبر الصحفي مقراط قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك الذي أستند حسب المذكرة إلى توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بمنع سفر المسؤولين إلى خارج البلاد إلا باذن وموافقة مسبقة منه أنه قرار مكرر واول من اخترقه الأخ رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك نفسه مشيراً : سبق للاخ رئيس الوزراء أن أصدر قرار مماثل قبل عام لكنه شخصياً غادر البلاد وترك الشعب يتضور جوعاً ومكث أشهر هناك ليعود الايام الماضية وكأنه متناسياً أنه رئيس الحكومة.

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