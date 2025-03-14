شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تسرح عددا من موظفيها في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شف الصحفي فارس الحميري عن ‏تسريح موظفين أمميين ودوليين بصنعاء، بالتزامن مع توقف عدد من البرامج والمشاريع التي كانت تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقال الحميري في تغريدة على منصة إكس رصدتها "النقار" نقلا عما سماها مصادر يمنية إن "عشرات الموظفين المحليين وبعض الموظفين الدوليين العاملين في وكالات أممية ومنظمات دولية تم تسريحهم من أعمالهم في مكاتب هذه الوكالات والمنظمات بصنعاء". وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي مع توقف عدد من البرامج والمشاريع التي كانت تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومع استمرار جماعة الحوثي في اعتقال العشرات من الموظفين العاملين في وكالات ومنظمات دولية ومنظمات محلية غير حكومية

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