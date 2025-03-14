شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والجيش في مأرب وسقوط قتلى وجرحى "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت جبهات محافظة مأرب، تجددًا للمواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، خلال الساعات الماضية.

وذكرت مصادر ميدانية أن هذه المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وفقًا لموقع الجيش "سبتمبر نت"، أفشلت القوات المسلحة محاولات عدائية لجماعة الحوثي في عدة جبهات قتالية بمحافظة مأرب، فيما ردت على مصادر نيران معادية للمليشيات بعدّة جبهات.

وأوضح الموقع أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لجماعة الحوثي في قطاع محزام ماس شمالي مأرب، بعد رصد وتعقب لعناصر الجماعة واستهدافها بالنيران المناسبة لتلوذ بالفرار.

كما تصدت قوات الجيش لمحاولة تسلل حوثية في جبهة الزور غربي مأرب، بعد خوض اشتباكات عنيفة ضد العناصر الحوثية المتسللة، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجماعة.

يأتي هذا التصعيد الميداني في ظل هجمات متكررة من قبل مليشيا الحوثي على مواقع القوات الحكومية في محافظات مأرب والجوف وتعز، خلال الأيام الماضية.