عاجل : بيان صادر عن رئاسة الجمهورية

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عدن - ياسمين التهامي - بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة إلى علي فضل ابو غانم واخوانه بوفاة والدهم، عضو مجلس الشورى، و وزير التربية والتعليم الاسبق، والشخصية الاكاديمية والوطنية البارزة الدكتور فضل علي ابو غانم الذي انتقل الى جوار ربه اليوم الجمعة بعد مسيرة حافلة بالعطاء المخلص في خدمة وطنه، ورفعة شعبه، وتقدمه.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لعائلة الدكتور فضل ابو غانم واخونه وزملائه وطلابه وكافة ال ابو غانم وقبيلة ارحب بمصابهم الاليم.

واشاد فخامة الرئيس بمسيرة المناضل الدكتور فضل ابو غانم الحافلة بالعطاء واسهاماته الجليلة في خدمة الوطن من خلال نشاطه الاكاديمي والسياسي، والاداري، والاجتماعي وتقلده عديد المواقع الاكاديمية والقيادية، التي كان ابرزها منصب وزير التربية والتعليم، وعضو مجلس الشورى، منوها بسجله الحافل كباحث ومحاضر اثرى المكتبة اليمنية بالعديد من المؤلفات، والكتب والدراسات التعليمية والسياسية، والاجتماعية.

واكد فخامة الرئيس ان اليمن خسر برحيل الفقيد الدكتور فضل ابو غانم واحدا من أبرز الكفاءات الاكاديمية والإدارية الوطنية، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.