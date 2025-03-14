إحذروا البقع أمام العين!

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عدن - ياسمين التهامي - ذروا البقع أمام العين! أوضحت أخصائية طب العيون الدكتورة سفيتلانا ميرغورودسكايا، أن ما يسمى بالذباب الطائر أمام العين يعتبر من الأعراض، التي قد تشير إلى وجود أمراض خطيرة للغاية في العين تتطلب فحصاً طبياً. وبحسب الدكتورة، السبب الأكثر شيوعاً لظهور الذباب الطائر أمام العين هو تدمير الجسم الزجاجي – مادة تشبه الهلام تشغل ثلثي العين وتتكون من الماء والخلايا الزجاجية والشبكية وألياف الكولاجين. والذباب الذي نراه يشير بالضبط إلى تفكك بنيته. وقالت: “تدمير الجسم الزجاجي هو عملية فسيولوجية تحدث في عمر معين لدى كل شخص. ولكن هناك أسبابا تحفز هذه العملية. مثل المشكلات الهرمونية والالتهابية والأوعية الدموية، والتنكس الشبكي المحيطي”. ولفتت الطبيبة، إلى أن العناصر المدمرة بحد ذاتها لا تشكل خطورة إلا إذا كانت على شبكية العين، عندما تصبح متوترة وينشأ خطر التمزق، وبالتالي انفصال الشبكية. وتسبب في حالات أخرى إزعاجاً بصرياً شديداً. والسبب الثاني لظهور الذباب الطائر هو نزيف داخل الجسم الزجاجي أي داخل العين، حيث أن أعراضه مشابهة لأعراض تدمير الجسم الزجاجي، وأحياناً يظهر في البداية “تدفق” أو “بقعة” أمام العينين. مؤكدة أن النزيف حالة مرضية تتطلب فحصا عاجلا من قبل طبيب عيون. وأضافت: “السبب الثالث لظهور “ذبابة” واحدة كبيرة الحجم تظهر على شكل حلقة أو بقعة أو حدوة حصان هو انفصال الجسم الزجاجي. ولكن لا ينبغي الخلط بينه وبين انفصال الشبكية. لأنه في سن 55- 65 عاما، سواء بشكل طبيعي أو عند إصابة العين، يتحرك الغشاء الزجاجي الخلفي بعيدا عن شبكية العين، ما قد يؤدي إلى ظهور “حلقة” كبيرة أو حلقة فايس – مكان تثبيت الجسم الزجاجي على العصب البصري”. وتوصي الطبيبة عند ظهور حلقة فايس بضرورة فحص قاع العين بعد توسيع حدقة العين لاستبعاد وجود توتر وتلف في الشبكية، الذي يصاحب هذه الحالة في حالات نادرة

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