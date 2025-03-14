شكرا لقرائتكم خبر عن " بن مبارك " يكشف حقائق كارثيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أ رئيس الحكومة الموالية للتحالف " احمد بن مبارك " بتسريب فضائح فساد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي " احمد بن مبارك " الذي يحظى بدعم جهات خارجية ، صراعا مع العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي الذي كانوا قد توافقوا خلال اجتماعات في الرياض على اقالة " بن مبارك" ، قبل ان يجمدوا القرار بفعل الاعتراض السعودي ورفض سفارات غربية للقرار . وقالت مصادر مطلعة ان احمد بن مبارك قام مؤخرا بتسريب بيانات عن مخصصات العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي إلى احدى القنوات و التي تصل إلى 7 مليارات ريال شهريا رغم الازمة المعيشية والاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مناطق ائتلاف المجلس الرئاسي في ظل تدهور مستمر لسعر العملة المحلية . وأضافت المصادر ان احمد بن مبارك استعان بزميلته في ساحة 11 فبراير توكل كرمان والتي تملك قناة بلقيس التي تبث من تركيا لدعمه ضد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي . وكانت قناة بلقيس قد نشرت المعلومات التي وصلتها من " بن مبارك " وقالت إن المخصصات المالية الشهرية للمجلس الرئاسي واللجان التابعة له تصل الى أكثر من 7 مليارات ريال شهريا ، وان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يتلقى ، شهريًا، تزيد عن ملياري ريال وفق ما نقلته عن مصدر حكومي . واضافت "إن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي (عيدروس الزبيدي، فرج البحسني، سلطان العرادة، عثمان مجلي، عبدالله العليمي، طارق صالح، المحرمي) يتسلمون شهريًا 620 مليون ريال يمني لكل منهم، بعد أن رُفعت مخصصاتهم، التي كانت في السابق نصف مليار ريال، منذ إعلان نقل السلطة في أبريل 2022م". وتابعت أن رئيس هيئة المصالحة، محمد الغيثي الذي يعد تابعا للمجلس الرئاسي ، يستلم 400 مليون ريال يمني شهريًا، كما يستلم رئيس اللجنة الاقتصادية، حسام الشرجبي، 400 مليون ريال يمني شهريًا، وفقًا للمصدر ذاته. وبينت أن المخصصات المذكورة من واردات الدولة، منوهاً أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة لديهم مخصصات مالية شهرية أخرى من الجانب السعودي.

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